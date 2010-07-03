Володин назвал дату первого чтения проекта федерального бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит в первом чтении 23 октября, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Также планируется внести проект постановления по четырем направлениям: повышение эффективности расходования средств бюджета, уменьшение разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами, поддержка государственно-частного партнерства в субъектах Федерации и увеличение финансирования программы развития села.

Володин отметил, что депутаты намерены внести изменения в законодательство, чтобы бюджетные средства поступали в регионы в январе, а в марте начиналась работа.

Также, по словам спикера, Госдума ждет от Минфина предложений, как сократить разрыв между субъектами Федерации. В вопросе развития села, по мнению Володина, следует уделить внимание развитию инфраструктуры и экономики таких территорий.

Для поддержки инвестиционных проектов в регионах необходимо развивать инфраструктуру – строить дороги и проводить газ. "Если найдем решение этого вопроса, будет расти экономика как региональная, так и страны, и мы выйдем на темпы роста выше среднемировых", – уверен Володин.

26 сентября Минфин опубликовал проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Профицит бюджета в будущем году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году – 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году – 0,3 триллиона.

Доходы в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году – 21,2 триллиона, в 2022 году – 22 триллиона рублей. Расходы запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 и 21,8 соответственно.

Проект бюджета правительство внесло в Госдуму 30 сентября. После этого глава нижней палаты парламента направил его на рассмотрение в профильный думский комитет. В первом чтении депутаты обсудят общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы.