Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Терещенко

Для временного размещения российских депутатов в 2020–2021 годах планируется арендовать Дом союзов, расположенный по соседству со зданием Госдумы, сообщает газета "Ведомости".

На его аренду в месяц из бюджета будут выделять 32 миллиона рублей. В итоге в 2020 году на это предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году – около 388 миллионов.

В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест. Также есть небольшие залы № 1 и № 2 – на 100 и 70 человек. Арендовать любой из них могут все желающие.

Зампред нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал изданию, что арендовать для парламентариев будут именно Колонный зал, стоимсть которого в сутки обойдется в 600 тысяч – 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что здание Госдумы будут ремонтировать, и на время работ депутаты будут проводить пленарные заседания в Колонном зале Дома союзов. Затем появились сообщения, что ремонт откладывается.

Отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ после обнаружения пустот в фундаменте здания. Подготовку проекта курирует специальная рабочая группа, созданная из представителей различных ведомств и организаций.