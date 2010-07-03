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01:22

Пустоты обнаружили в фундаменте здания Госдумы

город

01:22

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Две пустоты нашли строители в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду в Москве.

Как сообщил ТАСС вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, такая информация была озвучена на последнем заседании Совета Думы.

Он отметил, что в случае выявления новых пустот здание может быть признано аварийным, "поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал".

"Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю", – заметил Лебедев.

Начало ремонта зала пленарных заседаний было запланировано на лето 2019 года по окончании весенней сессии Госдумы. Предполагалось, что он продлится больше года.

Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в Колонном зале Дома союзов. По словам Лебедева, теперь сроки и стоимость реконструкции могут увеличиться.

Ранее стало известно, что памятник Минину и Пожарскому на Красной площади отреставрируют. Стоимость реставрации монумента составляет 46 миллионов рублей.

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