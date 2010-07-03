Здание администрации Парка Горького отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облик здания администрации Парка Горького приведут в соответствие с проектом 1931 года. Помещения приспособят под современное использование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В годы Великой Отечественной войны в центральную часть здания попала бомба. Из-за этого между левой и правой частями образовалась воронка. Сейчас администрация парка располагается в правой части здания.

Здание спроектировал в 1893 году Сергей Шервуд. Оно строилось для Крымского механического пароходостроительного, чугунно-литейного и котельного завода. Затем в нем располагался заводской цех братьев Бромлей.

В 1923 году заводской цех был перестроен архитектором Алексеем Щусевым в павильон кустарной промышленности. Спустя пять лет было решено на этом месте обустроить парк культуры и отдыха, и Эль Лисицкий (на тот момент – главный архитектор города) разработал проект перестройки павильона в стиле конструктивизма.

Однако этот проект достраивался другим главным архитектором – Василием Войновым – совместно с бразильским коллегой Родриго Дакостой. Они изменили пропорции и обрамление окон, добавили тяги карнизов и глухие плоскости шпицев, лестницы выделили вертикальным остеклением.

С 1933 года и до войны в здании работал кинотеатр "Великан". Сейчас здание заметно отличается от построенного в 1931 году.

В ходе реконструкции конструкции капитальных стен и характер отделки полностью сохранят. При этом в здании разместится современный функциональный офис, объединенный с цокольным этажом и кровельным пространством.

Ранее сообщалось, что летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства "Гараж" в Парке Горького планируют открыть в конце мая. Павильон будет создан по архитектурной концепции бюро Syndicate.