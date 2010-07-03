В столице проведут капитальный ремонт в доме 1914 года постройки

Фото: google.maps

В Красносельском районе столицы капитально отремонтируют дом, построенный в 1914 году. Проект работ согласовала Мосгосэкспертиза.

По словам руководителя комитета Анны Яковлевой, речь идет о двухэтажном здании на Каланчевской улице. Сперва специалисты подготовят поверхность стен фасада, затем заменят облицовку цоколя и отремонтируют ступени.

Кроме того, рабочие обновят покрытие стен, потолков и пола, а также демонтируют старые и устроят новые поручни ограждения лестничных маршей.

В доме заменят коммуникации, при этом планировка помещений останется прежней.

Ранее сообщалось, что до конца года реконструируют набережную и причал Черкизовского пруда. Площадь спортивной зоны увеличат, установят столы для игры в пинг-понг и дополнительное оборудование для тренировок.

