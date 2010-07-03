Ремонт здания Госдумы летом проводиться не будет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ремонт в здании Госдумы на Охотном ряду откладывается. Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что работы летом проводиться не будут, сообщает ТАСС.

По словам Крыловой, отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ после обнаружения пустот в фундаменте здания.

Подготовку проекта курирует специальная рабочая группа, созданная из представителей различных ведомств и организаций.

Изначально планировалось, что ремонт здания Госдумы начнется в первом квартале 2019 года. Затем депутаты внесли изменения в первоначальный проект, в связи с чем потребовалась дополнительная проработка.

Предполагается, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в Колонном зале Дома союзов.