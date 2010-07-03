Минфин опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

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Минфин опубликовал проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Согласно документу, профицит федерального бюджета России в будущем году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году – 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году – 0,3 триллиона.

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году – 21,2 триллиона, в 2022 году – 22 триллиона рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 и 21,8 соответственно.

В проекте также говорится, что в 2020 году три четверти дополнительных расходов сформируют социальная политика, здравоохранение и образование. К примеру, расходы на здравоохранение вырастут более чем на 50%, на науку – на 33%, на охрану окружающей среды – на 60%. А вот расходы на национальную оборону, напротив, в 2020 году снизятся.

Ранее Минфин анонсировал масштабное сокращение "армии" чиновников. Оно пройдет в рамках реформы государственного управления, которую запланировали на 2020 год. По словам замглавы ведомства Татьяны Нестеренко, работников, которые останутся при должности, ждет повышение заработной платы.

Если же госслужащих не сокращать, то зарплату им можно будет проиндексировать лишь на уровень инфляции, либо для повышения оплаты их труда до конкурентного уровня в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.