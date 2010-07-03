Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля

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Чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и Центрального банка.

Отмечается, что внутренний и внешний долг сократился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных государственных фондов в связи с рекордным количеством резервов, покрывших госдолг.

Как сообщает издание, при необходимости Россия сможет расплатиться со всеми долгами за счет государственных депозитов Центробанка и коммерческих банков.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга. Авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Поправка подразумевает, что американские граждане не смогут совершать новые сделки с российским суверенным долгом.

При этом, отметил конгрессмен, в документе содержится и механизм для снятия санкций, если правительство США придет к выводу о невмешательстве Москвы в американские выборы, а конгресс согласится с этим выводом.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

