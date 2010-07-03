Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля

08:34
08:34
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/Rawpixel
Чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и Центрального банка.
Отмечается, что внутренний и внешний долг сократился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных государственных фондов в связи с рекордным количеством резервов, покрывших госдолг.
Как сообщает издание, при необходимости Россия сможет расплатиться со всеми долгами за счет государственных депозитов Центробанка и коммерческих банков.
Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях в отношении российского суверенного долга. Авторами инициативы выступили конгрессмены-демократы от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Поправка подразумевает, что американские граждане не смогут совершать новые сделки с российским суверенным долгом.
При этом, отметил конгрессмен, в документе содержится и механизм для снятия санкций, если правительство США придет к выводу о невмешательстве Москвы в американские выборы, а конгресс согласится с этим выводом.
27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: