Шойгу ответил на заявление Кудрина о раздутом оборонном бюджете

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Фото: kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом оборонном бюджете страны, назвав его выводы надуманными, пишет "Московский комсомолец".
По словам Шойгу, подобное заявление строится на логике из произведения сатирика Михаила Жванецкого "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!".
"Колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть", – вспомнил Жванецкого министр.
Как подчеркнул глава Минобороны, бояться надо "не больших расходов, а маленьких доходов". Именно над этим, добавил Шойгу, и стоит работать экономистам.
Он также обратил внимание на то, что Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза, что при этом не отменяет необходимости постоянно заниматься экономией государственных средств. Вместе с тем Шойгу рассказал, что учет ресурсов ЖКХ Минобороны был налажен как раз после его назначения.
Ранее Владимир Путин указал на ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. По словам президента, они привели к тому, что в прошлом году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа. Правительству и профильным ведомствам президент поручил принять дополнительные меры по обеспечению независимости в сфере военной продукции.
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