В России допустили отмену обязательного призыва в армию

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не исключает отмены обязательного призыва в Вооруженные силы страны, передает "Московский комсомолец".

"В принципе, это возможно", – ответил глава Минобороны на соответствующий вопрос, добавив при этом, что сам он не считает правильным такое решение.

"Какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", – подчеркнул министр. По словам Шойгу, должен иметься мобилизационный резерв, за счет которого можно оперативно усилить ВС в случае угрозы.

Ранее Минобороны составило поправки в положение о воинском учете. Согласно им, военкоматы будут брать на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации.

Действующую формулировку об учете граждан "по месту их жительства или месту пребывания" дополнят поправкой "в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Это означает, что искать призывников смогут по месту работы или учебы.