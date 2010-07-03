Военкоматы смогут призывать в армию граждан без регистрации

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Минобороны России составило поправки в положение о воинском учете, по которым военкоматы будут брать на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на текст поправок и источники в ведомстве.

По имеющимся сведениям, действующую формулировку об учете граждан "по месту их жительства или месту пребывания" дополнят поправкой "в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Благодаря этому искать призывников смогут по месту учебы или работы.

Отмечается, что принятие новых поправок позволит обеспечить права призывников, которые по каким-либо причинам не имеют возможности пройти воинскую службу. Кроме того, мера улучшит качество воинского учета – уклонисты больше не смогут избегать призыва, не регистрируя свой переезд в другой населенный пункт.

Ранее стало известно, что в России сократилось число уклонистов от армии. Кроме того, на 18 процентов сократилось число преступлений против военной службы.