Какие изменения могут ждать призывников в России

В России может измениться процедура прохождения медкомиссии для призывников. В том числе планируется расширить полномочия призывных комиссий. Рассказываем, какие нововведения ждут юношей в военкоматах.
Не осмотр, а освидетельствование
27 мая в СМИ появилась информация о том, что министерство обороны России предложило внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". По новым правилам дважды в год врачи в медицинских комиссиях смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с врачами-коррупционерами, которые за вознаграждение с помощью медсправок освобождали призывников от службы.
Кроме того, понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование". Тех, кто будет признан негодным к военной службе, при наличии медицинских показаний планируют направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи". При этом будет определен точный перечень учреждений, куда призывника могут направить. В результате его или вылечат и призовут после лечения, или полностью освободят от службы, если болезнь хроническая. Дополнительно будут осматривать и тех, кого уже признали годными, – непосредственно перед отправкой в войска, чтобы выявить заболевания, которые препятствуют несению службы, если они есть.
Сейчас самыми распространенными диагнозами, из-за которых призывников освобождают от прохождения службы, являются плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет. Предполагается, что изменения позволят сэкономить деньги и разгрузить госпитали Минобороны. Окончательно поправки планируется доработать к концу мая, а после этого направить на рассмотрение в Госдуму.
При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов пояснил, что поправки были сформулированы с учетом развития отечественной медицины и направлены на реализацию россиянами своих прав на службу в армии.
"Во-первых, увеличились возможности нашей медицины. Ряд новых возможностей позволяет потенциальным призывникам реализовать свое право на службу в вооруженных силах", – пояснил он.
В то же время Шаманов исключил, что поправки могут усложнить жизнь молодым людям, страдающим серьезными заболеваниями.
Как проходят медкомиссию сейчас?
Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: весенний призыв (начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля) и осенний призыв (с 1 октября по 31 декабря). Для педагогических работников призыв на военную службу проходит один раз в год – с 1 мая по 15 июля.
Призыву подлежат все юноши старше 18, но младше 27 лет, зарегистрированные или проживающие в Москве, которые не имеют отсрочки или освобождения от службы в армии.
Для прохождения медкомиссии в военкомат вызывают при первоначальной постановке на воинский учет, во время призывной комиссии и перед непосредственно отправкой в воинскую часть. Кроме того, медкомиссию нужно пройти, чтобы продлить или отменить отсрочку от службы, а также перед отправкой на военные сборы.
Перед каждым медицинским освидетельствованием также необходимо сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи. До начала освидетельствования при призыве на военную службу призывники должны сделать электрокардиографию и пройти исследования на ВИЧ, гепатиты "В" и "С".
Во время медкомиссии призывников осматривают следующие врачи:
- хирург;
- терапевт;
- невролог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- ЛОР;
- стоматолог;
- дерматовенеролог.
При необходимости призывников могут направить к врачам других специальностей или на дополнительное обследование.
Кроме того, для медобследования военкомат должен самостоятельно запросить из поликлиники медкарту призывника, где указана история болезней и информация из психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Это поможет врачам медкомиссии правильно определить категорию годности и рекомендовать подходящий вид и род войск.
Дополнительно с собой можно самостоятельно предоставить выписки, справки и другие медицинские документы о состоянии здоровья. Обязательно нужно приложить результаты обследования или медицинские заключения по тем заболеваниям, которые не были указаны в медицинской карте. Для подтверждения диагноза комиссия может направить в медицинские учреждения.
По итогам медкомиссии врачи определят категорию годности к военной службе. Всего их пять – А (с подпунктами от А-1 до А-4), Б (от Б-1 до Б-4), В, Г и Д:
- Категории А-1 и А-2 – это солдаты, которые не имеют отклонений или в прошлом перенесли незначительные травмы. С такими показателями здоровья призывник может попасть в войска специального или особого назначения. Например, в Военно-воздушные силы России берут призывников только с безупречным здоровьем – категория А1.
- А-3 и А-4 – это призывники с небольшими отклонениями по здоровью, например, с близорукостью до двух диоптрий или с плоскостопием первой степени. Призывники, отнесенные к категории А3, могут быть призваны во внутренние войска, а также служить в химических либо ракетных.
- Категория Б подразумевает более серьезные проблемы со здоровьем, которые тем не менее не препятствуют прохождению военной службы. Например, с Б-1 призывники могут быть зачислены и в штурмовые бригады, и в пограничные войска, а категории Б-3 и Б-4 – это в основном водители, специалисты охраны, связисты.
- Категория В подразумевает, что в мирное время призывник не будет проходить службу и сразу попадает в запас. В этом случае ему выдается военный билет с соответствующей отметкой. В случае войны из призывников этой категории будут набирать части второй очереди.
- В категорию Г попадают призывники, которые на данный момент не способны проходить службу по состоянию здоровья, но в перспективе могут выздороветь и попасть в категории А или Б. В таком случае им дается отсрочка от полугода до года. Если болезнь не прошла, отсрочка может выдаваться вновь.
- Последняя категория Д означает полную негодность к воинской службе. Таким гражданам сразу выдают военный билет и ставят соответствующую отметку в паспорте.