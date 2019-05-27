Какие изменения могут ждать призывников в России

В России может измениться процедура прохождения медкомиссии для призывников. В том числе планируется расширить полномочия призывных комиссий. Рассказываем, какие нововведения ждут юношей в военкоматах.

Фото: Агентство "Москва"

Не осмотр, а освидетельствование

27 мая в СМИ появилась информация о том, что министерство обороны России предложило внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". По новым правилам дважды в год врачи в медицинских комиссиях смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Предполагается, что нововведения помогут в борьбе с врачами-коррупционерами, которые за вознаграждение с помощью медсправок освобождали призывников от службы.

Кроме того, понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование". Тех, кто будет признан негодным к военной службе, при наличии медицинских показаний планируют направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи". При этом будет определен точный перечень учреждений, куда призывника могут направить. В результате его или вылечат и призовут после лечения, или полностью освободят от службы, если болезнь хроническая. Дополнительно будут осматривать и тех, кого уже признали годными, – непосредственно перед отправкой в войска, чтобы выявить заболевания, которые препятствуют несению службы, если они есть.

Сейчас самыми распространенными диагнозами, из-за которых призывников освобождают от прохождения службы, являются плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет. Предполагается, что изменения позволят сэкономить деньги и разгрузить госпитали Минобороны. Окончательно поправки планируется доработать к концу мая, а после этого направить на рассмотрение в Госдуму.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов пояснил, что поправки были сформулированы с учетом развития отечественной медицины и направлены на реализацию россиянами своих прав на службу в армии.



глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам.

"Во-первых, увеличились возможности нашей медицины. Ряд новых возможностей позволяет потенциальным призывникам реализовать свое право на службу в вооруженных силах", – пояснил он.

В то же время Шаманов исключил, что поправки могут усложнить жизнь молодым людям, страдающим серьезными заболеваниями.

Как проходят медкомиссию сейчас?

Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: весенний призыв (начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля) и осенний призыв (с 1 октября по 31 декабря). Для педагогических работников призыв на военную службу проходит один раз в год – с 1 мая по 15 июля.

Призыву подлежат все юноши старше 18, но младше 27 лет, зарегистрированные или проживающие в Москве, которые не имеют отсрочки или освобождения от службы в армии.

Для прохождения медкомиссии в военкомат вызывают при первоначальной постановке на воинский учет, во время призывной комиссии и перед непосредственно отправкой в воинскую часть. Кроме того, медкомиссию нужно пройти, чтобы продлить или отменить отсрочку от службы, а также перед отправкой на военные сборы.

Перед каждым медицинским освидетельствованием также необходимо сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи. До начала освидетельствования при призыве на военную службу призывники должны сделать электрокардиографию и пройти исследования на ВИЧ, гепатиты "В" и "С".

Во время медкомиссии призывников осматривают следующие врачи:

хирург;

терапевт;

невролог;

психиатр;

офтальмолог;

ЛОР;

стоматолог;

дерматовенеролог.

Фото: Агентство "Москва"

При необходимости призывников могут направить к врачам других специальностей или на дополнительное обследование.

Кроме того, для медобследования военкомат должен самостоятельно запросить из поликлиники медкарту призывника, где указана история болезней и информация из психоневрологического, наркологического, противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров. Это поможет врачам медкомиссии правильно определить категорию годности и рекомендовать подходящий вид и род войск.

Дополнительно с собой можно самостоятельно предоставить выписки, справки и другие медицинские документы о состоянии здоровья. Обязательно нужно приложить результаты обследования или медицинские заключения по тем заболеваниям, которые не были указаны в медицинской карте. Для подтверждения диагноза комиссия может направить в медицинские учреждения.

По итогам медкомиссии врачи определят категорию годности к военной службе. Всего их пять – А (с подпунктами от А-1 до А-4), Б (от Б-1 до Б-4), В, Г и Д:

Категории А-1 и А-2 – это солдаты, которые не имеют отклонений или в прошлом перенесли незначительные травмы. С такими показателями здоровья призывник может попасть в войска специального или особого назначения. Например, в Военно-воздушные силы России берут призывников только с безупречным здоровьем – категория А1.



– это солдаты, которые не имеют отклонений или в прошлом перенесли незначительные травмы. С такими показателями здоровья призывник может попасть в войска специального или особого назначения. Например, в Военно-воздушные силы России берут призывников только с безупречным здоровьем – категория А1. А-3 и А-4 – это призывники с небольшими отклонениями по здоровью, например, с близорукостью до двух диоптрий или с плоскостопием первой степени. Призывники, отнесенные к категории А3, могут быть призваны во внутренние войска, а также служить в химических либо ракетных.

– это призывники с небольшими отклонениями по здоровью, например, с близорукостью до двух диоптрий или с плоскостопием первой степени. Призывники, отнесенные к категории А3, могут быть призваны во внутренние войска, а также служить в химических либо ракетных. Категория Б подразумевает более серьезные проблемы со здоровьем, которые тем не менее не препятствуют прохождению военной службы. Например, с Б-1 призывники могут быть зачислены и в штурмовые бригады, и в пограничные войска, а категории Б-3 и Б-4 – это в основном водители, специалисты охраны, связисты.

подразумевает более серьезные проблемы со здоровьем, которые тем не менее не препятствуют прохождению военной службы. Например, с Б-1 призывники могут быть зачислены и в штурмовые бригады, и в пограничные войска, а категории Б-3 и Б-4 – это в основном водители, специалисты охраны, связисты. Категория В подразумевает, что в мирное время призывник не будет проходить службу и сразу попадает в запас. В этом случае ему выдается военный билет с соответствующей отметкой. В случае войны из призывников этой категории будут набирать части второй очереди.

подразумевает, что в мирное время призывник не будет проходить службу и сразу попадает в запас. В этом случае ему выдается военный билет с соответствующей отметкой. В случае войны из призывников этой категории будут набирать части второй очереди. В категорию Г попадают призывники, которые на данный момент не способны проходить службу по состоянию здоровья, но в перспективе могут выздороветь и попасть в категории А или Б. В таком случае им дается отсрочка от полугода до года. Если болезнь не прошла, отсрочка может выдаваться вновь.

попадают призывники, которые на данный момент не способны проходить службу по состоянию здоровья, но в перспективе могут выздороветь и попасть в категории А или Б. В таком случае им дается отсрочка от полугода до года. Если болезнь не прошла, отсрочка может выдаваться вновь. Последняя категория Д означает полную негодность к воинской службе. Таким гражданам сразу выдают военный билет и ставят соответствующую отметку в паспорте.