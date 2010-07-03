Названы предпочтения столичных призывников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские призывники больше всего хотят служить в спецназе и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), рассказал военный комиссар столицы Виктор Щепилов.

"Основная масса москвичей хочет служить в Воздушно-десантных войсках или войсках специального назначения. Мы идем им навстречу. Призывные комиссии выслушивают каждого и, исходя из степени годности, удовлетворяем решение призывника. За одну призывную кампанию от шести до десяти человек выбирают альтернативную службу", – цитирует его Агентство "Москва".

Щепилов также отметил, что число уклонистов от военной службы в столице снизилось на 54%, а степень годности призывников увеличилась. По его словам, за осенний призыв 2018 года степень годности составила 79,8% и это высокий показатель.

"Мы фактически на 3% повысили этот показатель по сравнению с весенним призывом 2018 году", – сказал Щепилов.

Военный комиссар Москвы отметил, что в столице на службу в армию в ходе весенней кампании в 2019 году призовут около шести тысяч человек.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Евгений Бурдинский сообщил, что весной на военную службу в России призовут 135 тысяч человек.

Призыв, который начался 1 апреля, будет проводиться в 83 российских субъектах. В соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.