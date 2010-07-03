Весной в российскую армию призовут 135 тысяч человек

Весной на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.
"С 1 апреля начинается весенний призыв. В соответствии с указом президента РФ, призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек", – заявил Бурдинский на брифинге.
Призыв будет проводиться в 83 российских субъектах. В соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что количество московских призывников, которые уклоняются от воинской службы, за четыре года сократилось на 54%.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.