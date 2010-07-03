Весной в российскую армию призовут 135 тысяч человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Весной на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

"С 1 апреля начинается весенний призыв. В соответствии с указом президента РФ, призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек", – заявил Бурдинский на брифинге.

Призыв будет проводиться в 83 российских субъектах. В соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что количество московских призывников, которые уклоняются от воинской службы, за четыре года сократилось на 54%.