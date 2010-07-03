Москвичи стали реже "косить" от армии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Количество московских призывников, которые уклоняются от воинской службы, за четыре года сократилось на 54%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Военный комиссар столицы Виктор Щепилов пояснил, что ситуация изменилась благодаря работе совместной властей, полиции и народной дружины.

Прошлой осенью через призывные комиссии прошло более 44 тысяч москвичей. Из них свыше 35 тысяч признали годными к военной службе, что на 3% выше показателя весеннего призыва 2018 года.

Большинство столичных призывников служат в воинских частях на территории Центрального федерального округа. При этом у более половины есть высшее и среднее профессиональное образование.

Ранее Госдума приняла закон, корректирующий порядок предоставления призывниками отсрочки от военной службы для продолжения непрерывного обучения. Согласно документу, молодые люди получат отсрочку до вручения диплома.