Отсрочку от армии дадут до получения диплома

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, корректирующий порядок получения призывниками отсрочки от военной службы для продолжения непрерывного обучения. Решение приняли на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Согласно закону, россияне, достигшие призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, получат право на отсрочку от призыва на военную службу.

Теперь у молодых людей есть возможность пройти непрерывное обучение, независимо от того, когда они достигли призывного возраста.

Получить отсрочку также смогут те, кто очно на подготовительных отделениях государственных вузов учится за счет бюджета.

Теперь призывники, выбравшие высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками: в школе, на подготовительном отделении, при обучении по программам бакалавриата и в магистратуре.

Ранее получить отсрочку можно было только два раза.