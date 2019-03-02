Призывники могут получить третью отсрочку от армии

Призывникам дадут третью отсрочку от армии, передает телеканал Москва 24. Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении уже на следующей неделе.

Сейчас получить отсрочку от службы в связи с учебой можно лишь дважды. И это проблема для молодых людей, которым 18 лет исполняется еще в школе. Первый раз они используют отсрочку, чтобы закончить обучение, второй раз – чтобы поступить в бакалавриат. И получается, что для обучения в магистратуре отсрочка им уже не положена. И такие студенты оказываются в неравном положении с одногруппниками, окончившими школу в 17 лет.

Кроме того, в закон внесена поправка о возможности получить отсрочку не только студентам, но абитуриентам, которые посещают подготовительные отделения вузов.