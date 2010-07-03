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06:23

Правила призыва в армию в России могут ужесточить

власть безопасность

06:23

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Минобороны предложили внести новые поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", сообщает газета "Известия".

По новым правилам, полномочия призывных комиссий будут расширены. Медики смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Теперь они смогут поставить под сомнение заключения гражданских врачей и отправлять призывников на повторное обследование.

Ожидается, что такие меры помогут в борьбе с врачами, которые за вознаграждение с помощью медсправок освобождали призывников от службы.

Согласно документу, теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование". Призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять "в медицинскую организацию для оказания помощи".

Будет определен точный перечень учреждений, куда призывника могут направить. В результате его или вылечат и призовут, или полностью освободят от службы.

В Минобороны считают, что данные шаги позволят сэкономить деньги и разгрузить госпитали военного ведомства.

Самыми распространенными диагнозами, из-за которых призывников освобождают от прохождения службы, являются плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет.

Согласно указу президента России Владимира Путина во время весеннего призыва на военную службу должны быть призваны 135 тысяч человек. Призыв проводится в 83 субъектах Российской Федерации, кроме республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что в кадровых структурах Вооруженных сил РФ появилась новая должность – главный сержант. Она подразумевает административные и управленческие обязанности.

Уточняется, что главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину.

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