В российской армии появилась новая должность

Новая должность – главный сержант – появилась в кадровых структурах Вооруженных сил РФ. Она подразумевает административные и управленческие обязанности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).
По словам командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину.
Должность уже получили 370 человек, прошедшие отбор. Среди требований к кандидатам – лидерские качества и авторитет среди коллег.
О перспективах появления такой должности впервые сообщалось еще в 2011 году. Однако в тот момент не определялоь ее место в структурной иерархии органов военного управления. В 2012 году в армии также анонсировалось появление должности мастер-сержанта.
Ранее сообщалось, что генерал армии появился в России впервые с 2015 года. В феврале Владимир Путин присвоил генеральские звания сразу 60 военнослужащим и силовикам.
Также сообщалось, что студенты российских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Предполагается, что молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, будут обучаться в военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный проект стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. В будущем его расширят на всю страну.
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