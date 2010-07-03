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В Госдуме предложили военкомам общаться с призывниками в игровой форме. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Он также считает необходимым сократить количество социально-психологических анкет, которые якобы помогают новобранцам адаптироваться к службе.

"Анкетирование не уменьшает психологическое напряжение", − считает парламентарий. По его мнению, в школах анкетирование нужно проводить раз в год для выявления слабых сторон характера, но в плане психологического здоровья пользы от анкет мало. Как подчеркнул Чернышов, "чтобы уменьшить психологическое давление на призывников, нужно проводить в игровой форме встречи с военкомом, показывать ребятам условия в казармах".

"Я сам недавно был в военкомате и видел испуганные глаза ребят, которые не понимают, как, куда им идти", − цитирует депутата Агентство "Москва". Он пояснил, что, если организовать встречи с военкомом заранее, психологический стресс, который испытывают призывники, снизится.

Чернышов также заверил, что в последнее время популярность военной службы растет. "У нас вообще история с уклонистами из года в год уменьшается", − рассказал депутат. Службу в российских Вооруженных силах он назвал "прекрасной возможностью для собственных успехов".

Ранее сообщалось, что количество московских призывников, которые уклоняются от воинской службы, за четыре года сократилось на 54%. Военный комиссар столицы Виктор Щепилов пояснил, что ситуация изменилась благодаря совместной работе властей, полиции и народной дружины.

Осенью 2018 года через призывные комиссии прошли более 44 тысяч москвичей. Из них свыше 35 тысяч признали годными к военной службе, что на 3% выше показателя весеннего призыва того же года.