В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10–15 лет. Такое предположение сделал председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, передает ТАСС.

Парламентарий добавил, что пока призыв сохраняется, удельный вес тех, кто служит не по контракту, будет сокращаться.

"Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами", – добавил Шаманов.

Он добавил, что нынешние контрактники получают более привлекательный соцпакет, включающий военную ипотеку.

О возможной отмене призыва в армию заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". Президент сказал, что призыв постепенно уходит в прошлое. Президент подчеркнул, что для того, чтобы полностью отметить срочную службу нужно время и соответствующее финансирование.

Ранее стали известны предпочтения столичных призывников. По словам военного комиссара столицы Виктора Щепилова, основная масса москвичей хочет служить в Воздушно-десантных войсках или войсках специального назначения.