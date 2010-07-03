В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10–15 лет. Такое предположение сделал председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, передает ТАСС.
Парламентарий добавил, что пока призыв сохраняется, удельный вес тех, кто служит не по контракту, будет сокращаться.
"Здесь спешка не нужна, нужно спокойно вырабатывать концепцию, просчитывать, обеспечить всеми необходимыми ресурсами", – добавил Шаманов.
Он добавил, что нынешние контрактники получают более привлекательный соцпакет, включающий военную ипотеку.
О возможной отмене призыва в армию заявил Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". Президент сказал, что призыв постепенно уходит в прошлое. Президент подчеркнул, что для того, чтобы полностью отметить срочную службу нужно время и соответствующее финансирование.
Ранее стали известны предпочтения столичных призывников. По словам военного комиссара столицы Виктора Щепилова, основная масса москвичей хочет служить в Воздушно-десантных войсках или войсках специального назначения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.