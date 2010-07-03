Призыв в армию уйдет в прошлое – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" 12 апреля, передает ТАСС.

"Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", – отметил глава государства. Президент пояснил, что профессиональная армия становится все более востребованной по мере того, как усложняются техника и задачи военных. По словам Путина, "тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней".

Один из участников встречи предложил ввести отсрочку от призыва для молодых специалистов, которые работают в космической отрасли. В ответ глава государства напомнил, что в Минобороны есть научные роты и специальный центр, поэтому можно служить, не теряя квалификации. В заключение президент подчеркнул, что в России срок службы по призыву минимальный.

30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию отправятся 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Их направят в воинские части с 1 апреля по 15 июля.