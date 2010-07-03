Путин подписал указ о весеннем призыве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В весеннюю призывную кампанию в армию отправятся 135 тысяч россиян. Указ подписал Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Граждан от 18 до 27 лет направят в воинские части с 1 апреля по 15 июля. В этот же период со службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок по призыву истек.

В тексте документа сказано, что за выполнение всех запланированных мероприятий отвечают правительство РФ, органы исполнительной власти в регионах и призывные комиссии.

Ранее сообщалось, что призыв будет проведут в 83 российских субъектах. В соответствии с законодательством, призыва не будет в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.