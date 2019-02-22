Генерал армии появился в России впервые с 2015 года

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Владимир Путин в преддверие Дня защитника Отечества присвоил генеральские звания сразу 60 военнослужащим и силовикам. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Больше всего новых генеральских звезд приобретут сотрудники министерства обороны – 27 человек. Самым высокопоставленным военнослужащим, повышенным в звании, стал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Ему присвоили звание генерала армии.

Это самое высокое воинское звание, которым обладают лишь несколько человек – министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов.

Тем же указом звание генерал-полковника получили начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Иван Бувальцев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Четырем высшим офицерам присвоили звания генерал-лейтенантов, двум – вице-адмиралов. Еще 14 офицерам присвоили первое генеральское звание – генерал-майор.

В МВД новые звания присвоили 12 генералам. Генерал-лейтенантом полиции стал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Курносенко. Такое же звание получили замглавы МВД Виталий Шулика, начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Алексей Шишко и начальник главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Генеральские звания также получили шестеро офицеров Росгвардии и один из структуры МЧС. Новые звания присвоили семерым сотрудникам таможни и семерым сотрудникам Федеральной противопожарной службы.