Путин рассказал о завершающей стадии испытаний ракеты "Сармат"

Завершающую стадию испытаний проходит межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат". Об этом Владимир Путин заявил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, передает "Интерфакс".
Президент отметил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет" поставлены на боевое дежурство. Он также напомнил, что в последние годы в стране ведется планомерная работа по развитию армии и поставке передовой техники в войска.
По словам главы государства, современными видами вооружения оснастят корабли и атомные подлодки. "В том числе, гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире", – добавил Путин.
Верховный главнокомандующий уверен, что высокоточное и мощное оружие определяет в будущем облик ВС РФ. В связи с этим требования к подготовке личного состава становятся выше.
"Рассчитываю здесь на офицерский корпус, командиров высшего звена, которые планируют и ведут образовательную, воспитательную работу и должны ежедневно показывать пример для подчиненных, служить образцом четкого, безукоризненного выполнения поставленных задач", – заключил российский лидер.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что баллистическая ракета "Сармат" сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны. Он добавил, что предприятия Роскосмоса не отстают от графика по основным направлениям оборонзаказа.
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