Рогозин рассказал о мощи ракеты "Сармат"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" оценил преимущества тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По его словам, новейшая российская разработка сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны.

Он добавил, что предприятия Роскосмоса не отстают от графика по основным направлениям оборонзаказа. Кроме того, Рогозин надеется, что у военного ведомства не будет претензий к корпорации.

"Сармат" должна заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Работы по проекту начались восемь лет назад. В 2018 году Владимир Путин объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году.

В феврале президент отметил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По его словам – это результат системных, целенаправленных мер государства, а также огромной, напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности. А осенью прошлого года глава государства поручил начать разработку новых видов вооружений.