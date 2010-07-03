Призывникам расширили основания для отсрочки от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поправки в законопроект, который уравнивает студентов в праве на отсрочку от службы в армии, приняты Госдумой во втором чтении. Теперь у молодых людей есть возможность пройти непрерывное обучение, независимо от того, когда они достигли призывного возраста, сообщает News.ru.

Получить отсрочку также смогут те, кто очно на подготовительных отделениях государственных вузов учится за счет бюджета.

Получается, что призывники, выбравшие высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками: в школе, на подготовительном отделении, при обучении по программам бакалавриата и в магистратуре.

Согласно прежним нормам, получить отсрочку можно было только два раза. Это становится проблемой для парней, чье 18-летие приходится на школьные годы. Первый раз они используют отсрочку, чтобы получить аттестат, а затем – чтобы поступить на бакалавриат. Выходит, что для обучения в магистратуре отсрочка им уже не положена.