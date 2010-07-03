ГД рассмотрит проект об отсрочке от армии во втором чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы планируют 7 марта рассмотреть во втором чтении законопроект, уточняющий порядок получения призывниками отсрочки от армии для непрерывного обучения, сообщает Агентство "Москва".

Право на отсрочку от военной службы получат те, кто достиг призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, и не только по программам высшего профессионального образования, как сейчас существует, но и по программам среднего профессионального образования.

Также такое право получат те, кто обучается на бюджете по очной форме на подготовительных отделениях государственных вузов. Ранее законопроект приняли в первом чтении.

Сейчас получить отсрочку от службы в связи с учебой можно лишь дважды. И это проблема для молодых людей, которым 18 лет исполняется еще в школе. Первый раз они используют отсрочку, чтобы закончить обучение, второй раз – чтобы поступить в бакалавриат. И получается, что для обучения в магистратуре отсрочка им уже не положена. И такие студенты оказываются в неравном положении с одногруппниками, окончившими школу в 17 лет.