В Минобороны рассказали об устрицах и тушенке в рационе солдат

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков рассказал о рационе питания в армии, передает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что в армии сейчас разработан разноплановый рацион питания "в семи разновидностях по дням недели". Булгаков отметил, что такой подход создан для того, чтобы индивидуальный рацион питания "не приедался".

"Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц", – поделился Булгаков.

Генерал добавил, что специалисты создают рацион питания с учетом физических нагрузок солдат, уточнив, что каждый военнослужащий армии России потребляет 4200 калорий в день.

Ранее стали известны предпочтения столичных призывников. По словам военного комиссара столицы Виктора Щепилова, основная масса москвичей хочет служить в Воздушно-десантных войсках или войсках специального назначения.