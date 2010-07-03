В Госдуме объяснили поправки к призыву в армию

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал новые поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые предложили ввести в Минобороны.
По его словам, эти поправки сформулированы с учетом развития отечественной медицины и направлены на реализацию россиянами своих прав на службу в армии.
"Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам", – цитирует его ИА "НСН".
В то же время Шаманов исключил, что поправки могут усложнить жизнь молодым людям, страдающим серьезными заболеваниями.
По новым правилам, полномочия призывных комиссий будут расширены. Медики смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Теперь они смогут поставить под сомнение заключения гражданских врачей и отправлять призывников на повторное обследование.
Такие меры помогут в борьбе с врачами, которые за вознаграждение с помощью медсправок освобождали призывников от службы.
Согласно документу, теперь понятие "осмотр" будет изменено на "освидетельствование". Призывников, негодных к военной службе, при наличии медицинских показаний будут направлять больницу для оказания помощи. В результате его или вылечат и призовут, или полностью освободят от службы.
Самыми распространенными диагнозами, из-за которых призывников освобождают от прохождения службы, являются плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония, кожные заболевания и сахарный диабет.
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