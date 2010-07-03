Военный эксперт оценил изменение правил призыва в армию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Подготовленные министерством обороны России поправки в положение о воинском учете, по которым военкоматы будут брать на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации, прокомментировал полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, после отмены прописки люди вообще перестали регистрироваться по месту жительства, а это усложняет работу военкоматам.

"А военкомату хотелось бы знать, где военнообязанные молодые люди обитают, куда нести повестку. И новая поправка, когда призывников будут искать по месту учебы или работы, исправит ситуацию. Найти станет проще. Сейчас под это дело подвяжут работодателей и учебное заведение. Теперь военкоматы могут официально обращаться в отдел кадров или в учебные заведения и запрашивать списки", – сказал Тимошенко Москве 24.

Он пояснил, что существующим производствам необходима законодательная норма, обязывающая их отвечать на такие вопросы военкомата.

"Потому что тебе надо выяснить, кто у тебя на территории сидит и имеет офис, где он сидит, с кем общается. А с вузами и колледжами это запросто. Они хоть как-то привязаны к военкоматам. Их попросят предоставить список студентов, они его дадут, оказывается, нет в документах места жительства. С учебных заведений попросят "выдать" человека, чтобы оповестить и вручить повестку, поставить на учет", – рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что Минобороны России составило поправки в положение о воинском учете, по которым военкоматы будут брать на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации.

По имеющимся сведениям, действующую формулировку об учете граждан "по месту их жительства или месту пребывания" дополнят поправкой "в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания". Благодаря этому искать призывников смогут по месту учебы или работы.

Предполагается, что принятие новых поправок позволит обеспечить права призывников, которые по каким-либо причинам не имеют возможности пройти воинскую службу. Кроме того, мера улучшит качество воинского учета – уклонисты больше не смогут избегать призыва, не регистрируя свой переезд в другой населенный пункт.

