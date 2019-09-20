Песков оценил уровень обеспечения безопасности во всех регионах РФ

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Безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов РФ, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", – цитирует его "Интерфакс".

Так он прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана. Он объявил, что Пентагон занимается планом по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде. Он утверждал, что Вашингтон всегда готов незамедлительно ответить на любую возможную "российскую агрессию" в Европе.

В Минобороны РФ отметили, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных планов" генералов США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Харригана безответственными угрозами.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин сказал, что на самом деле против России никто и ничего противопоставить не может. США и блок НАТО занимаются только болтовней, резюмировал он. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов порекомендовал американским генералам читать книги о России и не забывать об историческом опыте.