В Минобороны оценили план генерала США прорвать ПВО Калининградской области

13:41
13:41
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Минобороны РФ прокомментировали слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что у США есть план для прорыва ПВО Калининградской области, передает РИА Новости.
В министерстве отметили, что российский регион надежно защищен "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают в Европе "залетные" генералы США.
"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников, – "всякий план хорош только до сражения", – говорится в сообщении.
Также в министерстве обороны подчеркнули, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны пилотам НАТО, которые приближались к российским границам.
Слова Харригяна прокомментировал и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он посоветовал генералам США внимательнее читать книги о России.
Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян назвал Калининград целью удара в случае войны. Он подчеркнул, что если армии США придется уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда, то у Штатов "есть план". Он не уточнил его детали, но отметил, что маневры отрабатываются.
Ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что действия России бросают США вызов в сфере безопасности. Он добавил, что Россия и Китай усовершенствовали свое вооружение, чтобы применить его против США.
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