Минфин назвал приоритеты в расходах бюджета на 2020 год

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Минфине назвали приоритеты в бюджетных расходах на 2020 год, сообщает ТАСС.
"Основные приоритеты в плане расходов публично известны. Это инфраструктура, это институты развития человеческого капитала – образование, здравоохранение, демография и точечная поддержка отдельных секторов", – сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на ежегодной конференции Fitch Ratings.
Несколькими днями ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на следующий год должен быть социально ориентированным.
"Деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры – это по-прежнему основная расходная статья бюджета", – объявил глава кабмина. По его словам, в 2020-2022 годах из федерального бюджета будет выделено около 2,7 триллиона рублей на национальные проекты в сфере демографии и здравоохранения. На нацпроект "Образование" будет выделено около 380 миллиардов рублей.
Ранее Минфин анонсировал масштабное сокращение "армии" чиновников. Оно пройдет в рамках реформы государственного управления, которую запланировали на 2020 год. По словам замглавы ведомства Татьяны Нестеренко, работников, которые останутся при должности, ждет повышение заработной платы.
Если же госслужащих не сокращать, то зарплату им можно будет проиндексировать лишь на уровень инфляции, либо для повышения оплаты их труда до конкурентного уровня в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
Сокращение чиновников собираются проводить в два этапа. На первом – численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти уменьшат на 10 процентов, а территориальных – на 5 процентов. На втором этапе предполагаются структурные изменения: некоторые подразделения, которые занимаются решением, например, организационных, информационных и административно-хозяйственных вопросов, могут упразднить.
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