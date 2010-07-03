Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

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Минфин решил изменить подход к налогообложению состоятельных россиян, пишет РБК, ссылаясь на внесенный в ГД проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Платить налоги могут обязать тех граждан, которые провели на территории РФ 90 дней в году и имеют в стране "жизненные интересы" – недвижимость, бизнес, личные контакты.

По действующему законодательству, чтобы не считаться налоговыми резидентами России, ее граждане должны проводить в стране менее 183 дней в году. По информации издания, таким способом российское правительство, в частности, рассчитывает вернуть на родину бизнесменов, уехавших на Запад.

Критерий "жизненных интересов" для определения налогового резидентства применяют многие страны Евросоюза, пояснил партнер Taxology Михаил Успенский. По его словам, "когда человек уезжает на формальный срок, но в стране у него остается дом, бизнес или семья, государство справедливо считает, что налоги он все равно должен платить у себя на родине".

Однако, отмечают эксперты, новые правила могут привести к многократному резидентству. В этом случае, помимо России, на получение налогов с одного человека смогут претендовать сразу несколько стран. Как следствие, вырастет число количество споров о том, какая страна имеет в этом преимущество, подчеркнул партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

30 сентября Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для садоводов и огородников. Согласно этому документу, с платежей, которые вносят в садовые и огороднические объединения россияне, ведущие индивидуальное хозяйство, будет не нужно вычитать налог на прибыль.