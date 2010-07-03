ФНС сообщила о мошенничестве с фальшивыми уведомлениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налогоплательщикам по "Почте России" поступают поддельные письма якобы из налоговой. Им предлагают перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

В Facebook пользователь Денис Виленский заявил о получении фиктивного налогового уведомления. На почте он получил заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Мужчина попытался оплатить с помощью QR-кода на конверте. Он увидел, что сумма налогов завышена. Виленский прервал операцию, зашел в личный кабинет на сайте налоговой и выяснил, что необходимая для оплаты сумма в разы меньше указанной.

Другие пользователи прокомментировали его запись и заявили, что получали такие же письма.

В пресс-службе ФНС заявили, что служба не имеет отношения к письмам подобного характера.

"Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика", – заявили в ФНС.

Служба напомнила, что при уплате налога важно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях. Также нужно проверять сведения о налогооблагаемом имуществе. Сумму налогов к уплате можно узнать в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию.

