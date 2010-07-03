Налог с криптовалют может появиться в России

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Фото: depositphotos/ulchik74
В России нашли способ легализовать криптовалюты, сообщает газета "Известия".
Как сказано в докладе о криптовалютах, подготовленном Ассоциацией банков России (АБР), майнинг цифровых денег можно юридически рассматривать, например, в рамках понятия "вновь созданное", которое включает разного рода изделия, самостоятельно произведенные человеком. Тогда криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, пояснили эксперты.
"Концепция оборота децентрализованных криптовалют" АБР предлагает разные пути легализации криптовалют, в частности, юридически отнести цифровые деньги к "оккупации" или "кладу". По словам специалистов, в австрийском законодательстве, к примеру, "лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником". С другой стороны, отмечается в документе АБР, можно считать, что "первый обладатель криптоактивов их "нашел", поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой".
Кроме того, как пояснил вице-президент АБР Анатолий Козлачков, криптовалюта возникает в результате майнинга, то есть активности человека, который сам ее создает. Таким образом, в российском праве криптовалюта попадает в категорию "вновь созданное", полагают в ассоциации банков. "Появятся основания считать криптовалюту вещью – с поправкой на ее цифровую природу", – подчеркнул Козлачков. По его мнению, в этом случае "ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе НК".
Одновременно, добавил вице-президент АБР, удастся избежать признания криптовалюты платежным средством и денежным суррогатом.
Ранее сообщалось, что Facebook планирует запустить свою криптовалюту GlobalCoin. Известно, что в апреле руководитель компании Марк Цукерберг встретился с главой Банка Англии Марком Карни для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Тестировать GlobalCoin начнут к концу текущего года, а в первые месяцы 2020 года оплата с ее помощью будет доступна примерно десяти странам.
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