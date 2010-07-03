Facebook планирует запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook объявила о планах запустить собственную валюту GlobalCoin. Компания собирается раскрыть подробности уже летом, сообщает BBC.
Тестировать GlobalCoin начнут к концу текущего года, а в первые месяцы 2020-го оплата с ее помощью будет доступна примерно у дюжины стран.
Отмечается, что в прошлом месяце Марк Цукерберг встретился с главой Банка Англии Марком Карни для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Помимо этого, компания обращалась за консультациями к представителям министерства финансов США.
Прежде соцсеть вела переговоры с криптобиржами Coinbase и Gemini, а также двумя компаниями высокочастотной торговли по поводу запуска собственной криптовалюты.
В апреле акционеры компании Facebook Inc. потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. В заявлении говорилось, что основатель соцсети фактически единолично контролирует политику компании, так как владеет 60% голосующих акций.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.