Facebook планирует запустить свою криптовалюту

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Социальная сеть Facebook объявила о планах запустить собственную валюту GlobalCoin. Компания собирается раскрыть подробности уже летом, сообщает BBC.

Тестировать GlobalCoin начнут к концу текущего года, а в первые месяцы 2020-го оплата с ее помощью будет доступна примерно у дюжины стран.

Отмечается, что в прошлом месяце Марк Цукерберг встретился с главой Банка Англии Марком Карни для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Помимо этого, компания обращалась за консультациями к представителям министерства финансов США.

Прежде соцсеть вела переговоры с криптобиржами Coinbase и Gemini, а также двумя компаниями высокочастотной торговли по поводу запуска собственной криптовалюты.

В апреле акционеры компании Facebook Inc. потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. В заявлении говорилось, что основатель соцсети фактически единолично контролирует политику компании, так как владеет 60% голосующих акций.

