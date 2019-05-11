Цукерберг оценил требование разделить Facebook

Фото: AP/TASS/Marcio Jose Sanchez

Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.

"Я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", – приводит портал TechCrunch слова владельца Facebook.

Ранее один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз предложил разделить компанию на несколько частей.

Он считает, что сегодняшний Facebook уже не тот, каким они с Марком Цукербергом создали его. "Он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности", – отметил Хьюз. При этом подчеркнул, что по-прежнему дружит с Цукербергом, но мнения друзей могут расходиться.

В апреле акционеры компании Facebook Inc. потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. По их мнению, Цукерберг фактически единолично контролирует политику компании, так как владеет 60 процентами голосующих акций. Непосредственно по этой причине социальная сеть в последнее время оказалась втянута в скандалы, включая утечку личных данных пользователей и распространение фейковых новостей.

