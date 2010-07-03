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16:06

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

суды

16:06

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за административное нарушение, сообщает РИА Новости.

При этом максимум соцсети грозил штраф в пять тысяч рублей. Как заявил судья Антон Козырев, компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

На первое слушание, которое состоялось две недели назад, представители Facebook не явились, поэтому рассмотрение протокола перенесли. В этот раз суд счел возможным приступить к решению вопроса в отсутствие представителя, поскольку ходатайств о переносе слушания не поступало.

Аналогичный протокол, составленный в отношении Twitter, суд рассмотрел 5 апреля. Компанию также оштрафовали на три тысячи рублей.

В январе Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.

суды

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