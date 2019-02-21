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15:53

Роскомнадзор уличил Twitter в правонарушении

технологии происшествия

15:53

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Фото: depositphotos/Mactrunk

Протокол об административном правонарушении составили в отношении Twitter, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Это связано с тем, что компания не предоставила сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Протокол составили в присутствии представителя Twitter. В установленные законодательством сроки документ направят мировому судье, который должен вынести решение об административной ответственности.

В январе Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем.

Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян. Тогда в Роскомнадзоре пообещали проанализировать полученную информацию и рассказать о дальнейших действиях. Глава службы Александр Жаров заявил, что в рамках протокола компаниям предпишут локализовать базы данных в определенный срок (порядка девяти месяцев) или их накажут.

технологии происшествия

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