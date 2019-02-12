Роскомнадзор пригрозил Twitter и Facebook наказанием

После 20 февраля Роскомнадзор подведет итоги проверки компаний Twitter и Facebook и решит, какие санкции будут к ним применены. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"У нас 21 февраля, насколько я помню, через недельку где-то, мы принимаем решение по Twitter или Facebook. В 20-х числах протоколы будут подписаны. В рамках протокола будет предписано компаниям - либо локализовать базы данных в определенный срок, предполагаю, он будет около девяти месяцев, либо они будут наказаны", – сказал он, передает ТАСС.
Ранее в конце января Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении руководства Twitter и Facebook. Компании обвиняют в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
Как отметили в ведомстве, предоставленные ответы управляющих социальными сетями компаний на требования подтвердить локализацию баз персональных данных пользователей РФ были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем.
Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян. Тогда представители Роскомнадзора пообещали проанализировать полученную информацию и рассказать о дальнейших действиях 21 января.
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