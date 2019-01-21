Эксперт высказался о решении Роскомнадзора по Twitter и Facebook

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Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook из-за неисполнения закона о локализации баз данных.

Он отметил необходимость четкого понимания требований для социальных сетей насчет того, в каком варианте и в какие сроки предоставлять данные. По словам эксперта, решать спор следует ответственно и серьезно.

"Мне кажется, что Facebook, Twitter и Роскомнадзор договорятся... Они заинтересованы в работе в России. Но к подобным вопросам нужно подходить очень осторожно и всегда искать консенсус", – цитирует Кускова RT.

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении руководства Twitter и Facebook. Компании обвинили в неисполнении закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию баз персональных данных пользователей РФ в службе назвали формальными.

В минувшую пятницу Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян. Тогда представители Роскомнадзора пообещали проанализировать информацию и предупредить о дальнейших действиях 21 января.