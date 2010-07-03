Суд оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей

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Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района оштрафовал на три тысячи рублей Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ, сообщает ТАСС.

"Признать компанию Twitter виновной по статье 19.7 КоАП РФ и назначить ей административный штраф в размере 3 тысячи рублей", – огласил постановление судья Антон Козырев. Отмечается, что представители компании планируют обжаловать решение.

В феврале 2019 года в отношении сервисов были составлены соответствующие административные протоколы. Компания сообщала Роскомнадзору, что локализует базы данных российских граждан на территории России во второй половине 2018 года.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.