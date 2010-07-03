Facebook и Twitter дали еще 9 месяцев для локализации данных россиян

Facebook и Twitter пока не обращались в Роскомнадзор с уведомлением об исполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на территории России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.
"В решении суда предполагается определенный срок, девять месяцев, за который компания должна выполнить требование РФ по локализации баз данных российских граждан. Будем надеяться, что разум у компаний возобладает и требования будут выполнены", – сказал он в комментарии Агентству "Москва".
Глава Роскомнадзора рассчитывает, что компании смогут избежать блокировок в России.
Ранее Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей каждая за то, что не предоставили необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
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