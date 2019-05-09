Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз требует разделить компанию на несколько частей. С таким призывом он обратился к американским властям в своей колонке в The New York Times.

Хьюз считает, что сегодняшний Facebook уже не тот, каким они с Марком Цукербергом создали его.

"Тот Facebook, который существует сейчас, я считаю, слишком большой. И он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности", – отметил Хьюз.

При этом подчеркнул, что по-прежнему дружит с Цукербергом, но мнения друзей могут расходиться.