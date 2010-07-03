В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

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Акционеры компании Facebook Inc. потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления. Информация опубликована на сайте комиссии по ценным бумагам.

В заявлении указывается, что Цукерберг фактически единолично контролирует политику компании, так как владеет 60 процентами голосующих акций. Непосредственно по этой причине социальная сеть в последнее время оказалась втянута в скандалы, включая утечку личных данных пользователей и распространение фейковых новостей.

Вопрос о назначении независимого главы правления будет обсуждаться на очередном годовом собрании в конце мая.

Ранее сообщалось, что сообщения о продаже компанией Facebook пользовательских данных другим организациям проверит Федеральная прокуратура США. Со слов неназванного представителя Facebook, компания серьезно относится к расследованию и готова сотрудничать с правоохранителями.