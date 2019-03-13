Американские власти заподозрили Facebook в продаже данных

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Сообщения о продаже компанией Facebook пользовательских данных другим организациям проверит Федеральная прокуратура США. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Со слов неназванного представителя Facebook, компания серьезно относится к расследованию и готова сотрудничать с правоохранителями.

"Мы дали публичные показания, ответили на вопросы и пообещали, что будем продолжать делать это", – добавил сотрудник корпорации.

Известно, что коллегия нью-йоркских присяжных запросила информацию от двух производителей смартфонов о подобных сделках с Facebook. В материале сказано, что обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook и получили широкий доступ к личной информации сотен миллионов пользователей.

Соглашение позволяло компаниям видеть друзей пользователя, контактную информацию и другие данные. Впрочем, за последние два года Facebook прекратил большинство таких партнерств.

Расследование против Facebook было начато еще год назад, когда появились сведения о незаконном получении британской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей соцсети. Речь о данных, которые могли использоваться в ходе выборов в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Весной 2018-го основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.