Facebook оштрафовали из-за скандала с Cambridge Analytica

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Социальной сети Facebook выписали первый штраф из-за скандала по поводу сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica. Об этом пишет The Guardian.

Штраф в размере 600 тысяч долларов социальной сети выписало Британское управление комиссара по информации, подотчетное парламенту. Сообщается, что сотрудничество с Cambridge Analytica привело к утечке персональных данных миллионов пользователей. Также соцсети вменяется, что она "оказалась недостаточно прозрачной" при дальнейшем использовании этих данных третьими лицами.

Весной СМИ сообщили, что Cambridge Analytica собирала данные пользователей через приложение в Facebook и использовала их для политической рекламы – в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Это могло коснуться 87 миллионов интернет-пользователей.

После этого скандала в британской компании заявили, что сбор информации был законным. После этого она лишилась всех клиентов и обанкротилась.

Ранее Facebook приостановил работу 200 приложений после скандала с Cambridge Analytica из-за злоупотребления данными пользователей.