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В мессенджере WhatsApp могут появиться свои деньги. Криптовалюта позволит пользователям совершать денежные переводы между собой. Такую возможность рассматривают в компании Facebook.

По данным агентства Bloomberg, речь идет о разработке stablecoin – типе цифровой валюты, который подразумевает привязку к доллару США. Это, по словам специалистов. позволит снизить волатильность курса новой криптовалюты. Пока идет проработка деталей проекта.

Весной 2018 года в СМИ появилась информация, что россияне смогут переводить деньги с помощью мессенджеров с 2019 года. Отмечалось, что услуга станет доступна после того, как Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger интегрируются с платформой быстрых платежей, которую разрабатывает ассоциация "Финтех". Технические нюансы не разглашались.

Отправлять деньги в сообщениях с 2016 года есть у пользователей социальной сети "Вконтакте". Совершить перевод пользователю можно, используя банковскую карту.